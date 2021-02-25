Из-за ДТП в Харькове возникла огромная пробка
Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".
«ДТП на Полтавском шляхе, возле пожарки. Как следствие, пробка», - говорится в сообщении.
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Кроме того мы писали, что на Харьковщине - ДТП с пассажирским автобусом
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На трассе под Харьковом столкнулись авто ВАЗ 2109 и пассажирский автобус. В результате погибли водитель легкового авто и пассажирка.
Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали. Спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента разрезали кузов «легковушки» и вытащили тела погибших.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".