Из-за ДТП в Харькове возникла огромная пробка

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

«ДТП на Полтавском шляхе, возле пожарки. Как следствие, пробка», - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине - ДТП с пассажирским автобусом

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На трассе под Харьковом столкнулись авто ВАЗ 2109 и пассажирский автобус. В результате погибли водитель легкового авто и пассажирка.

Водитель автобуса и 10 пассажиров не пострадали. Спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента разрезали кузов «легковушки» и вытащили тела погибших.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".