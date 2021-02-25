Под Харьковом на трассе Змиев-Мерефа произошло ДТП
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На кадрах, которые появились в сети видно, как искореженные машины разбросало по дороге, "Газель" слетела в кювет.
На место приехала скорая, но, к счастью, пострадавших нет.
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Водители предупреждают, что дорога очень скользкая и нужно быть очень аккуратными.
Кроме того мы писали, что харьковчанка превратила квартиру в свалку
Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.
Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".