Харьковская полиция устанавливает личность умершего мужчины
Об этом сообщили в Telegram-канале «ХС».
22 февраля нашли труп мужчины возле родника на улице Владислава Зубенко.
Тело мужчины без признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти.
«Информацию о происшествии полицейские внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности умершего», - отметили в полиции.
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Ранее мы писали, что в Харькове микроавтобус сбил человека на "зебре".
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Свидетели аварии утверждают, что пешеход переходил дорогу по зебре, и подчеркивают, что это "переход смертников".
На этом месте ровная четырех полосная дорога, машины разгоняются и не притормаживают.
"Это переход возле моего дома. От перехода там одно название. Постоянно аварии, потому что водители не то что не останавливаются, а даже не притормаживают. Перейти там дорогу - это проблема и риск", - сообщили в сети.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
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