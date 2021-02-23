Харьковская полиция устанавливает личность умершего мужчины

Об этом сообщили в Telegram-канале «ХС».

22 февраля нашли труп мужчины возле родника на улице Владислава Зубенко.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти.

«Информацию о происшествии полицейские внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности умершего», - отметили в полиции.

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Ранее мы писали, что в Харькове микроавтобус сбил человека на "зебре".

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Свидетели аварии утверждают, что пешеход переходил дорогу по зебре, и подчеркивают, что это "переход смертников".

На этом месте ровная четырех полосная дорога, машины разгоняются и не притормаживают.

"Это переход возле моего дома. От перехода там одно название. Постоянно аварии, потому что водители не то что не останавливаются, а даже не притормаживают. Перейти там дорогу - это проблема и риск", - сообщили в сети.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".