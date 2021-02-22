Прививки от коронавируса планируют делать всем желающим
В Минздраве добавили, что государство предусмотрело количество средств для вакцинации всех совершеннолетних, передает "Харьков лайф".
Прививки детям до 18 лет делать вообще не будут, потому что ни один препарат не прошёл проверку качества на несовершеннолетних.
"Правда захотят ли Харьковчане получить бесплатную дозу Индийской вакцины Covishield, которая не прошла все клинические испытания?", - задаются вопросом авторы публикации.
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Кроме того мы писали, что в Харькове в течение суток задержали 12 человек прямо на улице
Патрульные задержали людей, у которых с собой были наркотики, запрещенные вещества правоохранители обнаружили во время досмотров.
Нарушителей вместе с наркотиками патрульные передали следователям. Если их вину докажут, им грозит уголовная ответственность и тюрьма.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".