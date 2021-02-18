В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились почти три сотни человек
За время пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 81 116 пациентов.
За последние сутки коронавирусом заразились 289 человек, а негативные тесты получили 236 ранее заболевших пациента. Вчера, 17 февраля, от COVID-19 и осложнений после него скончались 11 людей, передает newsroom.
Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
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Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".