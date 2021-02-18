В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились почти три сотни человек

За время пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 81 116 пациентов.

За последние сутки коронавирусом заразились 289 человек, а негативные тесты получили 236 ранее заболевших пациента. Вчера, 17 февраля, от COVID-19 и осложнений после него скончались 11 людей, передает newsroom.

Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.

Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.

Подробности происшествия выясняются.

Видео разрушений можно посмотреть здесь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".