В Харькове многоэтажка "уходит" под воду
Подвал жилого дома на проспекте Жуковского практически постоянно залит водой. Жители связывают это с изношенностью труб, передает "Объектив".
“Дом стоит как бы под наклоном, и вода стекает со всего дома в подвал шестого подъезда, седьмой отгородили. Вода скапливается в том месте, где установлен счетчик. Трубы плохие по всему подъезду”, – утверждает жительница дома Елена Колесник.
Коммунальщики отказываются признать проблему, они сообщили, что их трубы исправны и в настоящее время подвал очищен. В КП “ХТС” также сообщили, что затопление подъезда не связано с их трубами.
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Ранее мы писали, в Харькове повредили окна и фасад магазина.
Нападению вандалов подвергся магазин на площади Свободы, об этом пишут в местных телеграм-каналах. Судя по опубликованным кадрам, неадекваты стреляли в окна магазина.
Подробности происшествия выясняются.
Видео разрушений можно посмотреть здесь.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".