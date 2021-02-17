На Харьковщине перевернулась маршрутка - есть пострадавшие

Об этом сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает "Депо".

Он сообщил, что всего в маршрутке сообщение Люботин - Харьков находились 10 человек, из них 8 получили травмы.

"Всего в маршрутке было 10 человек, их осмотрели, у восьми увидели какие-то травмы, — сказал Забашта. — Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека — в областную больницу, один — в больницу скорой помощи, двое — в Люботинскую больницу", - сообщил Забашта.

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".