Жители Харьковской области стали чаще болеть
В областном лабораторном центре сообщили, что по официальным данным за предыдущую неделю с 8 по 14 февраля гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 5 780 человек, из которых почти половина - дети до 17 лет.
По сравнению в прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 12%, в основном, за счет жителей Харьковской области (на 24%).
«В целом по области уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Собственный эпидемиологический порог превышен только в трех районах - Боровском - на 63%, в Волчанском - на 19% и в Лозовском на 12%.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед"
Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!"
Роковой взрыв прогремел в Одессе, первые подробности ЧП: "у ребенка оторвало..."
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
Самый высокий показатель заболеваемости в Боровском Районе - 667 заболевших на 100 000 населения, а самый низкий - в Золочевском (60 больных на 100 000 населения)», - отметили эпидемиологи.
За последнюю неделю госпитализировали 488 заболевших. Из них 52 ребенка.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области экстренно госпитализировали семь человек.
Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.
Из пострадавших от холода - пятеро харьковчан, остальные - жители области - один человек из Изюмского, второй из Харьковского района.
Всех их срочно доставили в больницу.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".