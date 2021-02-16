Жители Харьковской области стали чаще болеть

В областном лабораторном центре сообщили, что по официальным данным за предыдущую неделю с 8 по 14 февраля гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 5 780 человек, из которых почти половина - дети до 17 лет.

По сравнению в прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 12%, в основном, за счет жителей Харьковской области (на 24%).

«В целом по области уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Собственный эпидемиологический порог превышен только в трех районах - Боровском - на 63%, в Волчанском - на 19% и в Лозовском на 12%.

Самый высокий показатель заболеваемости в Боровском Районе - 667 заболевших на 100 000 населения, а самый низкий - в Золочевском (60 больных на 100 000 населения)», - отметили эпидемиологи.

За последнюю неделю госпитализировали 488 заболевших. Из них 52 ребенка.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области экстренно госпитализировали семь человек.

Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА.

Из пострадавших от холода - пятеро харьковчан, остальные - жители области - один человек из Изюмского, второй из Харьковского района.

Всех их срочно доставили в больницу.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".