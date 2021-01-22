В ночь с 17 по 18 января студент первого курса Харьковского национального университета радиоэлектроники выпрыгнул из окна
Об этом сообщил телеграм-канал "ХК".
В записке написал что-то про преподавателей и университет, точной информации пока нет.
Ранее мы писали, что харьковское метро в утренний час-пик во время локдауна показали в сети.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Выехавший из Украины Влад Яма показал свое необычное жилье на берегу океана: "Спортзал, оружейный склад и...."
Ненакрашенная Ксения Мишина в странной позе показала, как расслабляется без Эллерта: "Это тяжело, но..."
Дерзкая Полякова с Мальдив высказала украинцам все, что думает о новом языковом законе: "Может, это раздражает, но..."
Конец января принесет счастье пяти знакам Зодиака: кому будет благоволить судьба
Телеграм-канал опубликовал видео на котором видно, как толпы людей ждут поезд метро в подземке. Важно отметить, что дистанцию в метро сложно соблюсти, так как очень много людей стоят на платформе.
"Когда интервал 11 минут..., а как соблюдать дистанцию? м Спортивная", - задается вопросом автор публикации.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".