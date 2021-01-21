На Харьковщине пожар уничтожил дом
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
20 января поздним вечером на "101" поступило сообщение о пожаре в деревянном частном жилом доме в селе Мурафа.
К месту происшествия прибыли спасатели, на тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться.
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Огонь охватил всю площадь дома в 100 кв. м. Под грудой обломков пожарные отыскали обгоревшие останки человека. Погибшим оказался 59-летний владелец дома.
Ранее мы писали, что в Харькове мать пятиклассника, который унижал одноклассников, наказали.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Лицеист из Новой Водолаги унижал и оскорблял детей, нецензурно выражался, бил детей в школе и по дороге домой.
В полицию о поведении ученика заявил директор лицея. Суд принял решение оштрафовать 46-летнюю мать ребенка на 850 гривен.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".