На Харьковщине пожар уничтожил дом

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

20 января поздним вечером на "101" поступило сообщение о пожаре в деревянном частном жилом доме в селе Мурафа.

К месту происшествия прибыли спасатели, на тот момент под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться.

Огонь охватил всю площадь дома в 100 кв. м. Под грудой обломков пожарные отыскали обгоревшие останки человека. Погибшим оказался 59-летний владелец дома.

Ранее мы писали, что в Харькове мать пятиклассника, который унижал одноклассников, наказали.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Лицеист из Новой Водолаги унижал и оскорблял детей, нецензурно выражался, бил детей в школе и по дороге домой.

В полицию о поведении ученика заявил директор лицея. Суд принял решение оштрафовать 46-летнюю мать ребенка на 850 гривен.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".