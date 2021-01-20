В Харькове ушел из жизни выдающийся ученый

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ».

В Харькове умер заведующий кафедры НТУ «ХПИ» Олег Соболь - ученый, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Транспортной академии Украины, член международных союзов кристаллографии и исследования материалов ушел из жизни в 57 лет.

За многолетний труд Олег Соболь награжден почетными грамотами президиума НАН Украины и МОН Украины, грамотой Харьковского облсовета, благодарностью МОН Украины и благодарностями 11-ти областных советов Украины.

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Об этом сообщили в Харьковском академическом театре оперы и балета им. М.В. Лысенко.



Среди исполняемых им партий были Ленский (“Евгений Онегин“) и Водемон (“Иоланта”) П. Чайковского, царевич Гвидон (“Сказка о Царе Салтане”) и царь Берендей (“Снегурочка”) Н. Римского–Корсакова, Альфред (“Травиата” Дж. Верди), Альмавива (“Севильский цирюльник” Дж. Россини), Беппе–Арлекин (“Паяцы” Р. Леонкавалло), Пинкертон ( “Чио-Чио-сан” Дж. Пуччини), Паолино (“Тайный брак” Д. Чимарозы, Петр (“Наталка Полтавка“) и Андрей (“Тарас Бульба”) Н. Лысенко.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

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