На Харьковщине сын лишил жизни своего отца
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.
В полицию поступил вызов: в квартире одного из домов обнаружено тело 55-летнего владельца жилья.
Следователи оперативно выехали по указанному адресу и обнаружили, что мужчина умер насильственной смертью.
На теле найдены следы многочисленных ударов. Под подозрение попал 33-летний сын убитого, который проживал в этой же квартире: мужчины поссорились, конфликт перерос в драку, в ходе которой сын и забил собственного отца до смерти. Подозреваемый задержан и теперь ему светит на срок от 7-ми до 15-ти лет.
Заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»
Тайная жена Олега Винника вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая..."
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".