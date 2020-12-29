На Харьковщине сын лишил жизни своего отца

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области.

В полицию поступил вызов: в квартире одного из домов обнаружено тело 55-летнего владельца жилья.

Следователи оперативно выехали по указанному адресу и обнаружили, что мужчина умер насильственной смертью.

На теле найдены следы многочисленных ударов. Под подозрение попал 33-летний сын убитого, который проживал в этой же квартире: мужчины поссорились, конфликт перерос в драку, в ходе которой сын и забил собственного отца до смерти. Подозреваемый задержан и теперь ему светит на срок от 7-ми до 15-ти лет.

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