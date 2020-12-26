В харьковском общежитии жестоко избили студентов

Об этом сообщают в Telegram-канале "КУ Украина Новости".

В харьковском общежитии Экономико-правового университете группа лиц жестоко избила местных студентов. На данный момент неизвестно, почему именно произошел конфликт.

Как минимум несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшие больницы. Нападавшими, как и пострадавшими, оказались иностранцы.

Кроме того была полностью разгромлена одна из комнат общежития и санузел.

Правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее мы писали, что в Харькове внедорожник врезался в остановку общественного транспорта.

ДТП произошло 26 декабря на перекрестке улицы Маршала Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.

На место происшествия съехались полиция и скорая.

В результате аварии травмы получил водитель внедорожника.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".