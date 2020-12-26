В харьковском общежитии жестоко избили студентов
Об этом сообщают в Telegram-канале "КУ Украина Новости".
В харьковском общежитии Экономико-правового университете группа лиц жестоко избила местных студентов. На данный момент неизвестно, почему именно произошел конфликт.
Как минимум несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшие больницы. Нападавшими, как и пострадавшими, оказались иностранцы.
Кроме того была полностью разгромлена одна из комнат общежития и санузел.
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Правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.
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