Синоптики обещают в Харькове затяжные дожди и похолодание
Уже в пятницу в Харькове резко изменится погода.
В четверг, 29 октября, над Харьковом будут проплывать облака, но обойдется без дождей. Максимальная температура +13°, минимальная +5°.
В пятницу, 30 октября, с самого утра небо затянет облаками. После обеда возможен дождь. Максимальная температура+12°, минимальная +8°.
В субботу, 31 октября, утро будет пасмурным. Во второй половине дня начнется дождь, который усилится ночью. Максимальная температура +11°, минимальная +9°.
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В воскресенье, 1 ноября, дождь в Харькове будет идти целые сутки, то затихая, то усиливаясь.
Максимальная температура +13°, минимальная +9°.
Ранее мы писали, что в Харькове на набережной заметили змею.
Змею заметили на набережной в районе Центрального рынка.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "ХХ".
"На набережной возле Центрального рынка завелась змейка", - говорится в сообщении.
К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.