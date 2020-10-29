Синоптики обещают в Харькове затяжные дожди и похолодание

Уже в пятницу в Харькове резко изменится погода.

В четверг, 29 октября, над Харьковом будут проплывать облака, но обойдется без дождей. Максимальная температура +13°, минимальная +5°.

В пятницу, 30 октября, с самого утра небо затянет облаками. После обеда возможен дождь. Максимальная температура+12°, минимальная +8°.

В субботу, 31 октября, утро будет пасмурным. Во второй половине дня начнется дождь, который усилится ночью. Максимальная температура +11°, минимальная +9°.

В воскресенье, 1 ноября, дождь в Харькове будет идти целые сутки, то затихая, то усиливаясь.

Максимальная температура +13°, минимальная +9°.

Ранее мы писали, что в Харькове на набережной заметили змею.

Змею заметили на набережной в районе Центрального рынка.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "ХХ".

"На набережной возле Центрального рынка завелась змейка", - говорится в сообщении.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.