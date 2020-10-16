С 19 октября все харьковские школы уходят на каникулы

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что, в связи с вхождением Харькова в «красную» карантинную зону, в горсовете состоялось внеочередное заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуаціям, где было принято ряд важных решений.

Так, согласно предписанию Кабмина, школьников со следующего понедельника отправят на каникулы. При этом детские садики не будут прекращать свою работу.

Ночные клубы и развлекательные зоны в ТРЦ также закроют, а спортклубам разрешили работать при условии жесткого соблюдения дистанции между посетителями.

Что касается транспорта, то он будет работать в полном объеме, однако правоохранители будут жестко контролировать соблюдение масочного режима.

Ранее директор Департамента по образованию Харьковского городского совета Ольга Деменко заявляла, что детей не будут отправлять на каникулы, пока нет соответствующего приказа от Министерства образования.

Как известно, в Кабмине порекомендовали отправить школьников на каникулы преждевременно - с 15 октября. Такая рекомендация объясняется ухудшением ситуации с коронавирусом в большинстве регионов страны.

Отметим, что первыми школы закрыли несколько районов Харьковщины из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью и массовым заражением учителей.

Напомним, Харьковщина стала "главной из вируса" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, Кучер напугал харьковчан "красной" зоной карантина.

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