В Харькове пассажиров высадили из общественного транспорта из-за проверок полиции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".

Так, известно, что утром 16 октября из троллейбуса №24 высадили пассажиров на проспекте Ландау, потому что на следующей остановке полиция устроила проверку на соблюдение "лимита" по количеству пассажиров.

"Дальше пешком. А как начинается ваше утро?"- говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажиры выходят из автобусов и идут пешком.

Как известно, с понедельника, 19 октября, Харьков официально окажется в "красной" зоне в связи с распространением китайского вируса. Так, в "красной" зоне оказались Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы.

В "оранжевую" зону попали все другие города и районы Харьковщины. Ни один из районов области не попал в "желтую" зону.

С 19 октября транспорт будет работать в привычном режиме. Заведения общественного питания должны закрываться в 20:00, как и ТРЦ. Также закрываются кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы.

Следует отметить, что за последние сутки на Харьковщине - 544 новых случая заражения вирусом, четыре человека умерли.

Напомним, Харьковщина стала "главной по вирусу" в Украине, антирекорды бьются день за днем.

Как сообщала Politeka, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Также Politeka писала, что под Харьковом десятки детей подверглись опасности заражения вирусом.