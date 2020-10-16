Жоден з районів не потрапив до "жовтої" зони

З понеділка, 19 жовтня, Харків офіційно опиниться в "червоній" зоні у зв'язку з поширенням китайського вірусу

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 15 жовтня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає KHARKIV Today.

Після прийняття нового епідемічного зонування регіонів Харківська область змінила кольори.

Так, у "червоній" зоні опинилися Харків, Люботин, а також також Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони.

У "помаранчеву" зону потрапили всі інші міста та райони Харківщини.

Жоден з районів області не потрапив у "жовту" зону.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук глава ХОДА Олексій Кучер пояснив, що означає для Харкова і області перехід у "червону" зону.

За його словами, транспорт працюватимк в звичному режимі. Заклади громадського харчування должні закріваться о 20:00, як і ТРЦ.

"Ми закриваємо кінотеатри, фітнес-центри і спортзали. Крім того, закриваємо відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах", – йдеться в публікації.

У свою чергу перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов в своєму зверненні до городян підкреслив, що метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не будуть, транспорт буде працювати в повному обсязі.

Що стосується шкіл, то дітей відправлять на канікули до 30 жовтня, а садочки продовжать свою роботу.

"У даній економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, Продовольчі магазини, ТРЦ (крім розважальних зон), заклади громадського харчування, торгового і побутового обслуговування", – заявив чиновник.

Він закликав жителів міста відповідально поставитися до дотримання карантинних заходів, а поліцію – забезпечити максимальне виконання приписів громадянами.

Відзначимо, що за останню добу на Харківщині - 544 нових випадки зараження вірусом, чотири людини померли. Всього з початку пандемії коронавірус підтвердили у 27457 жителів регіону. 434 людини померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Нагадавємо, Харківщина стала "головною за вірусом" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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