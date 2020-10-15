Небо над Харьковом поразило местных жителей необычным явлением - лентикулярными облаками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".

Так, жители Харькова опубликовали в сети фотографии облаков, которые напоминают НЛО.

"Облака над Харьковом сегодня топ. Лентикулярные облака - довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно такое явление в небе связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.

"Лентикулярные облака характерной тарелкообразной формы часто принимают за НЛО", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове в лесу массово "болеют" и падают деревья. Так, жительница Харькова сняла на видео деревья, которые уничтожают короеды. Из-за этого деревья падают и цепляются за здоровые деревья.

"Кажется, я не видела раньше в лесу так много больных деревьев. Сосны изъедены короедами. Жуки уничтожают сразу по несколько деревьев рядом. Падая, огромные стволы хвойных цепляются за здоровые деревья. Падают друг на друга", - говорится в подписи к видео.

Напомним, состояние дороги возле метро в Харькове показали во всей красе.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.