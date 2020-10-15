В Харькове в лесу массово "болеют" и падают деревья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Веха".

Так, жительница Харькова сняла на видео деревья, которые уничтожают короеды. Из-за этого деревья падают и цепляются за здоровые деревья.

"Кажется, я не видела раньше в лесу так много больных деревьев. Сосны изъедены короедами. Жуки уничтожают сразу по несколько деревьев рядом. Падая, огромные стволы хвойных цепляются за здоровые деревья. Падают друг на друга", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно заметить множество насекомых, уничтожающих деревья, а также упавшие в лесу столбы.

В комментариях к видео отмечают, что такая ситуация не является редкостью и для других лесов Украины, и что до Нового года леса "зачистят".

"Так во всех лесах практически. Кто-то же объявил их заповедниками... Дайте людям собрать хворост бесплатно, зима на носу - зачистят до нового года", - пишут под видео.

Ранее сообщалось, что в Харькове наблюдается сложная экологическая ситуация, о чем свидетельствует гибель рыбы в реках. Так, жители города опубликовали видео, на котором можно заметить, что в воде плавает мертвая рыба.

"Коротко об экологии Харькова на этом видео. Вся рыба передохла", - говорится в сообщении.

Напомним, состояние дороги возле метро в Харькове показали во всей красе.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.