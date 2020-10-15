В Харькове наблюдается сложная экологическая ситуация, о чем свидетельствует гибель рыбы в реках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".

Так, жители города опубликовали видео, на котором можно заметить, что в воде плавает мертвая рыба.

"Коротко об экологии Харькова на этом видео. Вся рыба передохла", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что речь идет о поселке Старый Салтов, который находится под Харьковом.

В комментариях люди пишут, что вполне возможно, что рыбу в этой местности просто глушили, и экология тут ни при чем. Также есть мнение, что рыба могла заразиться определенным паразитом.

"Больше похоже, что ее глушили, что сделать очень просто сейчас, к сожалению", "Был там недавно, эта рыба, которая плавает сверху, зараженная солитером, это паразит такой глист, из-за этого рыба не может погрузиться на глубину. Со временем дохнет. Это все естественно. Поэтому никто рыбу не глушил, не бил, не травил", "Но она вся в крови, как после глушки", "Поля обрабатывают жуткой химией и после дождя она вся в воде", "Это когда? Да была духота в июле", "Вижу только часть пляжа с рыбой. А это значит - глушили", "Только час как вернулись, нет ничего подобного!", "Прибоем сбило всю силетерную рыбу", - пишут в комментариях.

Напомним, состояние дороги возле метро в Харькове показали во всей красе.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что в Харькове десятки миллионов гривен закатают в асфальт.