Уже с четверга, 15 октября, в Харькове заработают котельные

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, передает Politeka.net cо ссылкой на сайт мэрии.

Тепло пойдет в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

Ранее генеральный директор коммунального предприятия «Харьковские теплосети» Сергей Андреев также заявил, что сезон будет начинаться с 15 октября.

«Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет», – отметил он.

Андреев добавил, что в этом отопительном сезоне аварийность на теплосетях возможна, но она заметно снизится, поскольку самые проблемные участки частично заменены, частично находятся в работе.

Больше всего работ по замене и ремонту труб провели в Киевском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах.

Однако даже после этого в городе периодически возникают крупные прорывы.

Отметим, что с 1 ноября в Харькове начнут действовать новые тарифы на тепло и горячую воду, которые будут ниже на 4%.

Напомним, в Харькове вода залила улицы, прорыв не могут устранить почти сутки.

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