Уже с четверга, 15 октября, в Харькове заработают котельные
Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, передает Politeka.net cо ссылкой на сайт мэрии.
Тепло пойдет в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.
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Ранее генеральный директор коммунального предприятия «Харьковские теплосети» Сергей Андреев также заявил, что сезон будет начинаться с 15 октября.
«Если температура будет снижаться ниже норматива, то начнется раньше. Если температура будет выше, будем регулировать. Перетапливать никто не будет», – отметил он.
Андреев добавил, что в этом отопительном сезоне аварийность на теплосетях возможна, но она заметно снизится, поскольку самые проблемные участки частично заменены, частично находятся в работе.
Больше всего работ по замене и ремонту труб провели в Киевском, Слободском, Шевченковском и Индустриальном районах.
Однако даже после этого в городе периодически возникают крупные прорывы.
Отметим, что с 1 ноября в Харькове начнут действовать новые тарифы на тепло и горячую воду, которые будут ниже на 4%.
Напомним, в Харькове вода залила улицы, прорыв не могут устранить почти сутки.
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Также Politeka писала, что часть Харьковщины может остаться без тепла в холода: кому не повезет.