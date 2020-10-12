В сети показали очередную сомнительную попрошайку в харьковском метро

В группе «Харьковские Будни» опубликовали снимок молодой женщины, которая стоит на коленях и держит в руках табличку с просьбой о помощи якобы на лечение дочери, передает Politeka.net.

«Эта бессовестная особа уже много лет "спасает дочку" в переходах метро. Иногда продает воздушные шарики. Не давайте ей ничего, никого она не лечит», – подписала снимок пользователь Татьяна Пушкаш.

Как оказалось, девушка – личность, известная харьковчанам. Публикация собрала более сотни комментариев, в которых одни жители города рассказывали, что раньше уже встречали эту бедолагу, а вторые советуют желающим помочь ей потратить эти деньги на более благие цели.

«Из-за таких уродов другим не дают, кто в натуре нуждается», «На ХГ часто сидит возле АТБ», «Видел ее на Рогани, на Холодной Горе, на Алексеевке, на Московском, на Масельского с табличкой на коленях», «Ааа. Так я ее видел и не раз», «Молодая девочка, вместо того, чтоб сидеть, пусть идёт работать», «Прямо сейчас на пролете стоит..., плачет», «Ага, работа такая», «Знаю ее. Уже много лет сидит на коленях и попрошайничает», «Она член банды попрошаек, их много по городу», – пишут очевидцы.

Ранее мы рассказывали о том, что желание помочь бедной, на первый взгляд, женщине, просившей милостыню, закончилось для харьковчанки настоящим потрясением.

Инцидент произошел на ступеньках станции метро «Исторический музей», а рассказала о нем сама женщина в соцсетях.

«Сидела женщина (нормально одетая, по виду не алкоголичка, вроде не пьяна). Я подошла спросила: не плохо ли ей, может, скорую вызвать! На что она сказала, что голодает, сирота и сегодня день смерти её мамы!», – написала Лилия Шмайлова.

Девушка пошла в ближайший магазин и купила несчастной продуктов: сосиски, хлеб, бананы, яблоки, воду, а затем принесла и отдала женщине. Однако та поковырялась в пакете и выбросила его, а затем дальше продолжила притворяться и давить на жалость.

Напомним, карантин оставил без работы самую известную "актрису" Харькова.

Как писала Politeka, очередную «яжемать» прогнали с харьковской улицы.

Также Politeka сообщала, что харьковчанин показал, как обманывают в метро.