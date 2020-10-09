Ежедневно на Харьковщине горят десятки гектаров сухостоя, уничтожая все живое на своем пути

ВМасштаб катастрофы показали с высоты птичьего полета, а видео опубликовали в группе «Харьковские Будни» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

На кадрах видно, как огонь бушует на открытых территориях, разносимый ветром на сотни метров. Спасатели тушат пожары практически круглосуточно, пытаясь не допустить их распространения на жилые дома.

За последние дни пожар уничтожил гектар молодого леса в Волчанском районе и десятки гектаров сухостоя. Количество вызовов у пожарников в сутки зашкаливает.

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, самые частые причины чрезвычайных ситуаций – сжигание мусора, неосторожное обращение с огнем, а также умышленный поджог.

За прошедшие сутки в экосистемах Харьковской области произошло более 80 пожаров. Gepostet von Харьковские Будни am Donnerstag, 8. Oktober 2020

Ранее мы рассказывали о том, что 7 октября масштабный пожар разбушевался в поселке Жихарь, где неизвестные подожгли камыш. Порывистым ветром огонь стремительно распространялся в разных направлениях и успел охватить один жилой дом площадью 100 квадратных метров и четыре других постройки.

Тушение пожара продолжалось почти полтора суток. К счастью, обошлось без жертв, однако одному спасателю во время ликвидации огня стало плохо.

Мы также писали о том, что в ночь на 9 октября в Лозовой сгорели три автомобиля. Оказалось, что первым вспыхнул Lexus кандидата в мэры города от партии «Слуга народа», после чего огонь перекинулся на соседние машины – ВАЗ и Toyota Camry.

Напомним, новая опасность поджидает Харьковщину на границе с Россией.

Как писала Politeka, Харьковщину охватили масштабные пожары, спасатели сбились с ног.

Также Politeka сообщала, что запах гари травит харьковчан, воздух сильно загрязнен.