Состояние пригородной электрички после того, как из нее вышли все пассажиры, в очередной раз неприятно задело пользователей соцсетей

Кадры из поезда опубликовали в группе «Люботин» в Фейсбуке.

Как видно на записи, люди совершенно не беспокоятся о том, каким оставляют после себя вагон. На полу под сидениями – окурки, пустые бутылки, пластиковая посуда, пакеты, бумага, заплеванный пол.

Некоторые особо «чистоплотные» граждане оставили мусор даже на сидениях, не удосужившись забрать его с собой и выбросить в ближайшую урну.

Под публикацией разгорелась традиционная дискуссия на тему «Кто виноват?». И, как видно по написанному, далеко не все читатели склонны обвинять в таком поведении молодежь, поскольку были свидетелями того, как мусор оставляют люди постарше. Другие же уверены в том, что с таким менталитетом и отношением в Европу Украина попадет еще не скоро.

«Бросают и старики, мужчина заставляет женщину поднять кулёк, это позор?», «Видела, как молодой парень просил женщину лет 60 убрать за собой мусор из-под сидушки, она туда при всех спокойно мусор выбросила. Она ему, типа, иди, куда шёл. Так что это не обязательно молодёжь!», «Просто нужен надзор и штрафы, большие штрафы, чтобы с первого раза было понятно», «Следы животных», «Животные так себя не ведут, так ведут себя только твари. Их, к сожалению, очень много развелось», «Безнаказанность», «Работники депо приписки этих электропоездов вынуждены убирать во время Covid-19 весь хлам и мусор, рискуя своим здоровьем и здоровьем семей. Заставить бы этих пассажиров заплатить за проезд и убрать за собой», – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люботине третий день горит свалка, а люди задыхаются от запаха пластика в воздухе.

Напомним, пассажиры электрички устроили эпичную драку.

Как сообщала Politeka, из области в Харьков пустят электричку для детей.

Также Politeka писала, что в Харькове парализовали движение автобусов по популярному маршруту.