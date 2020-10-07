За 11 лет после закрытия некогда популярный санаторий «Рай-Еленовка» под Харьковом превратился в локацию для фильмов о постапокалипсисе

Здравница, которая находится всего в 12 километрах от Харькова, была местом реабилитации больных, перенёсших операции на органах пищеварения, а также пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Однако в 2005 году санаторий законсервировали, а затем, спустя четыре года, и вовсе закрыли.

Как за эти годы изменилось знаменитое заведение, показали в группе «Наш Харьков» в социальной сети Фейсбук.

На снимках – здание, где находился огромный бювет. Теперь же помещение, украшенное мозаикой, заросло травой и деревьями, а внутри – следы разрушения: сорванная плитка вдоль окон, разбитые стекла, почерневшие от сырости стены.

Раньше в санатории было пять отделений, три из которых – реабилитационные: гастроэнтерологическое для взрослых и отдельно для матери и ребенка, отделение для реабилитации больных, перенесших операции на органах пищеварения, отделение для реабилитации чернобыльцев и отделение для реабилитации родителей с детьми, пострадавших в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.

Место для бальнеологического курорта выбрали не случайное: к санаторию прилегал огромный сад в 25 гектаров и парк, а ниже есть большой красивый пруд. Сам же санаторий расположен среди смешанного леса.

Еще немного фото санатория сейчас от "Мандри Україною".

Пользователи в шоке от увиденного на фотографиях.

«Сейчас почти все санатории заброшены. Власти только ждут, когда оно всё рухнет, и под этот шумок продать за бесценок», «Больных нет. Шишки ездят за границу на острова, лечаться, а простолюд проживет и так», «А какой был прекрасный санаторий, а природа, просто райский уголок! Очень жалко!», «А я в нем отдыхала с ребёнком в 1990 году по бесплатной путевке. Мама отдыхала в 1995 году.Это был шикарный санаторий», «Жаль,что теперь простой смертный не может даже по месту поехать отдохнуть», «Все ноги ведут к депутатам, все отжали и для себя в карман», «Скоро к ниму добавится Березовские Миниральные воды и Роща с Елочкой, кто-то что-то делает, чтобы все это возродить, нет, денег нет на реабилитацию и лечение людей, чем больше уйдет из за болезней, тем лучше для пенсионного фонда», – пишут в комментариях.

Напомним, многоэтажный дом обрушился в элитном районе.

Как сообщала Politeka, в Харькове реконструируют фонтан по цене жемчужины Рима.

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