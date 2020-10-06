Родные и близкие юного курсанта Дмитрия Студинского, погибшего в катастрофе Ан-26, поделились трогательными воспоминаниями о нем и его жизненном пути

Сегодня в Харькове простились с курсантами, погибшими в катастрофе Ан-26, после траурного мероприятия Героя повезли в родной военный городок Озерное, пишет KHARKIV Today.



После этого родные и близкие пообщались с журналистами, вспомнив истории о юном курсанте.

Так, любимая авиатора Алена рассказала, что летом они еще успели съездить на море и строили серьезные планы на будущее.

"Мы планировали, все планировали. Ждал, когда немножко подрасту, спрашивал размер пальца, кольца. Шутил все", – вспоминает девушка.

Брат погибшего рассказал, что Дмитрий был "самым послушным, самым крутым братом в мире".

"Его мечта сбылась, он летал и будет летать. Он учился очень хорошо в школе, хороший друг, родителей уважал. Конечно, он куда хотел, туда и поступил. Вечно пусть летает", – добавил родственник курсанта.

Родные отметили, что Дмитрий долго и упорно шел к своей цели стать авиатором, ведь преградой было плохое зрение.

"Он жил в военном гарнизоне, его отец там работал и он с детства видел, как самолеты летают. По состоянию здоровья сначала не проходил, было плохое зрение, а потом поступил на штурмана. Он получал огромное удовольствие от того, что летал, что управлял самолетом. Со всеми военными почестями его будут хоронить на кладбище. Мы им гордимся, любим его, он останется в наших сердцах таким", – рассказала представительница семьи Студинских.

Напомним, украинцы попрощались с офицерами и курсантами с Ан-26, кадры последнего пути.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.