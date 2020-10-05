Памятник воину-интернационалисту высотой два метра хотят поставить в Дергачевском районе Харьковской области

На его создание и установку Слатинский поселковый совет планирует потратить 160 тысяч гривен, а соответствующий тендер опубликован на сайте государственных электронных закупок Prozorro, передает Politeka.net.

В тендерной документации заказчик обнародовал требования к композиции воины. Это должна быть мощная фигура, которая замерла в движении. Правая нога солдата должна быть выставлена вперед, а левая находиться позади.

По мнению авторов, эта поза символизирует шаг навстречу опасности:

«Торс воина должен быть зафиксирован в переходном контрфорсе, подтверждать и балансировать движение. Руки должны быть расставлены достаточно широко, что придает фигуре монументальности и веса. В правой руке воин держит автомат, а в левой – шлем».

На солдате будет очень детализированная военная форма.

По информации KHARKIV Today, разместится скульптура на плите, имитирующей каменистую местность Афганистана.

Подставку украсит надпись «Воинам-интернационалистам», покрытая жидким сусальным золотом.

Все работы необходимо выполнить до 1 ноября, а предложения по тендеру будут приниматься до 14 октября.

«Воины-интенационалисты» – советский пропагандистский термин для обозначения военных контингентов социалистических стран, а также сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, участвовавших добровольно или в порядке служебной необходимости, в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств на стороне режимов, лояльных к СССР.

В наше время этот термин вышел из употребления, поскольку его заменило выражение «воин-афганец», поскольку через войну в Афганистане с 1979 по 1989 года прошло более 600 тысяч советских граждан.

Напомним, в Харькове подросток надругался над флагом Украины.

Как сообщала Politeka, школьницы осквернили память воинов АТО.

Также Politeka писала, что украинцам предложили отказаться от памятников афганцам.