В Харькове на территории детского сада по улице Пермской вандалы сорвали государственный флаг Украины с фасада здания и порвали его
Соответствующее сообщение поступило в Новобаварский отдел полиции в 20:23 в пятницу, 2 октября, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, и уже вскоре полицейские установили, что к совершению преступления причастен 14-летний житель Харькова.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Если вина парня будет доказана, ему грозит штраф в сумме 850 гривен, арест на шесть месяцев или же лишение свободы на срок до трех лет.
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Сейчас расследование продолжается, полиция разыскивает остальных участников акта вандализма.
Ранее мы писали о том, что в Харькове хулиганы разбили терминал E-ticket. Инцидент произошел в районе перекрестка проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда.
Кадры преступления появились в сети, причем, как выяснилось, запись вел один из соучастников погрома, поскольку двое остальных «героев» видео не прячут лица.
Парень в спортивном костюме разбивает стеклянные перегородки терминала сначала кастетом, а затем в ход идут ноги. Причем остервенение, с которым хулиган ломает все, вызывает сомнение в его адекватности.
Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.
Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.
Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.