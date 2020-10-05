В Харькове на территории детского сада по улице Пермской вандалы сорвали государственный флаг Украины с фасада здания и порвали его

Соответствующее сообщение поступило в Новобаварский отдел полиции в 20:23 в пятницу, 2 октября, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, и уже вскоре полицейские установили, что к совершению преступления причастен 14-летний житель Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Если вина парня будет доказана, ему грозит штраф в сумме 850 гривен, арест на шесть месяцев или же лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас расследование продолжается, полиция разыскивает остальных участников акта вандализма.

Ранее мы писали о том, что в Харькове хулиганы разбили терминал E-ticket. Инцидент произошел в районе перекрестка проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда.

Максимально hyёвых малолетки сегодня ночью разъебали терминал “E-ticket” на Григоренко/Сталинграда. Ума им видимо им уже не добавить, но может хоть родители пиздюлину выпишут Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 14. Mai 2020

Кадры преступления появились в сети, причем, как выяснилось, запись вел один из соучастников погрома, поскольку двое остальных «героев» видео не прячут лица.

Парень в спортивном костюме разбивает стеклянные перегородки терминала сначала кастетом, а затем в ход идут ноги. Причем остервенение, с которым хулиган ломает все, вызывает сомнение в его адекватности.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.