28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование

Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области остаются в оранжевой карантинной зоне.

Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области попали в "желтую" зону.

К слову, на Харьковщине увеличилось количество летальных случаев.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.

За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.

За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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