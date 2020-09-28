28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование
Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области остаются в оранжевой карантинной зоне.
Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области попали в "желтую" зону.
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К слову, на Харьковщине увеличилось количество летальных случаев.
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.
За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.
За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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