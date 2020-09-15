Впервые за пять лет в Харькове перенесли сессию горсовета

В Харькове горсовет перенес на неделю очередную сессию.

Теперь заседание состоится 30 сентября, а не как планировали - 23 сентября.

Причины переноса не называются, но скорее всего, сессию перенесли из-за больничного Кернеса.

К слову, Горсовет Харькова подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном.

Градоначальник находится в больнице с 10 сентября. В то же время, что именно подкосило Кернеса в пресс-службе не уточняют.

Известно, что обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Напомним, что мэра Харькова Геннадия Кернеса уже три недели не видели на публике.

"Градоначальник Харькова Геннадий Кернес уже около трех недель не появлялся на публике. Последний раз, когда его видели в свете, он принимал участие в мероприятиях на День города, 23 августа. Как отмечается, по данным источников издания в медицинской сфере города и правоохранительных органах, мэр находится в больнице №17", - говорится в сообщении.

Известно, что Кернес не отвечает на телефонные звонки журналистов. В приемной мэра сообщили, что записаться на прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.

Кроме того телеграм-канал информирует, что утром у здания 17-й городской больницы журналистами был замечен автомобиль Toyota с номерами "0202" - с такими номерами ездят несколько машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

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