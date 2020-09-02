На Харьковщине зафиксировали массовый мор рыбы

Возле села Грушеваха 1 сентября обнаружили много дохлой рыбы - плотвы, карася, окуня, густеры, размером от 4 до 15 см. На одном квадратном метре воды-от 45 до 110 рыб, передает Харьковский рыбоохранный патруль в Фейсбук.

По словам местных жителей, рыба начала гибнуть из-за отсутствия течения, малой глубины и площади канала Днепр-Донбасс. Также фактором гибели рыбы являются жаркие погодные условия.

При визуальном обследовании канала вода мутная, зеленого цвета с характерным запахом гнили. На поверхности воды местами встречаются пятна темно-зеленого цвета с белым оттенком. На данный момент проводится расследование.

Напомним, что под Харьковом горит лес и огонь перебрасывается на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе, передает телеграм-канал "Украина сейчас".

Дым от лесного пожара ощущается уже даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области. Тушение пожара продолжается.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.