Местные жители начали мобилизацию, чтобы помочь пожарным тушить огонь

Горит лес низовой и верховой, пламя достигает высоты 11 этажа. Сейчас три очага пожаров, горят сосновые леса, под угрозой населенные пункты. МЧС не справляется, передает издание "Жить в Харькове".

Сгорели дома в селе Горобьевка, люди выпускают животных из домов!

Пожар идёт на нефтебазу. Через Двуречанский район проходит Амиакопровод.

Напомним, Чугуевском районе Харьковской области горит лес

Известно, что пожар произошел в лесу между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток, сообщают харьковчане в сети.

"Вот это диверсию устроил кто-то к приезду Президента", - предполагают в телеграм-канале Харьков live.

Кроме того, президенту Украины Владимиру Зеленскому задали неудобный вопрос во время рабочей поездки в Харьков

Президент побывал на открытии учебного комплекса в Песочине и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел строительство дорог.

Позже приехал на пресс-конференцию, на которую опоздал. Там журналисты спросили у президента, почему он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти.

Президент не растерялся и пообещал закончить все объекты.

"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - резко ответил Зеленский.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.