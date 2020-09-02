Местные жители начали мобилизацию, чтобы помочь пожарным тушить огонь
Горит лес низовой и верховой, пламя достигает высоты 11 этажа. Сейчас три очага пожаров, горят сосновые леса, под угрозой населенные пункты. МЧС не справляется, передает издание "Жить в Харькове".
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Пожар идёт на нефтебазу. Через Двуречанский район проходит Амиакопровод.
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Напомним, Чугуевском районе Харьковской области горит лес
Известно, что пожар произошел в лесу между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток, сообщают харьковчане в сети.
"Вот это диверсию устроил кто-то к приезду Президента", - предполагают в телеграм-канале Харьков live.
Кроме того, президенту Украины Владимиру Зеленскому задали неудобный вопрос во время рабочей поездки в Харьков
Президент побывал на открытии учебного комплекса в Песочине и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел строительство дорог.
Позже приехал на пресс-конференцию, на которую опоздал. Там журналисты спросили у президента, почему он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти.
Президент не растерялся и пообещал закончить все объекты.
"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - резко ответил Зеленский.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.