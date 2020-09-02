Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Владимир Зеленский осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог

Реконструкция государственного и местного значения в регионе осуществляется в рамках Национальной программы «Большая стройка», говорится на странице "Офиса Президента Украины" в Фейсбук.

Украинцы в комментариях к новости расскритиковали действия президента:

"да ему надо через каждые 100 метров дороги проверять толщину асфальта а не любоваться картинкой с высоты занимаясь самобичеванием", " Сколько ещё будет продолжаться это знебожиння нашего народа вообще мы на каком пути прогресса или регресса популизм запряженный в пиар вже набрыд зачто нам такое наказание от Бога в чём мы виноваты за такую жизнь", "Мог бы и из космоса осмотреть всю Украину", " Лучше пусть посмотрит как лес продолжают рубать. Схемы как Пети работают на ура", "На Ростов! Давай до свиданья!", - возмутились пользователи сети.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.