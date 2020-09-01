В харьковском метро с девушкой приключился странный инцидент
Сообщается, что в метро Харькова девушку покусали клопы. Они поселились в лавке, и сразу напали на нее, как только она села.
Все это случилось на станции «Пушкинская». Девушка сразу же подскочила, и увидела, что по лавке ползают клопы.
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На следующий день нога потерпевшей покраснела и сильно опухла.
Ранее мы писали, что под Харьковом подпольный цех незаконно производил наборы для тестирования на китайский вирус.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с областной прокуратурой выявили факт незаконного производства наборов для тестирования на наличие китайског вируса
Известно, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для тестирования на вирус.
После через подставных физических лиц - предпринимателей поставляли свой товар в медучреждения. В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники отмечали другие (легальные) места ее изготовления. На основании судебного постановления на производстве был проведен обыск. Следователи обнаружили и изъяли 200 тысяч готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства около 400 тысяч наборов для тестирования на сумму около 1,2 млн гривен.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.