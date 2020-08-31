На Харьковщине обнаружен масштабный склад боевых припасов и оружия

По информации начальника отдела прокуратуры области Юрия Ковалева, досудебным расследованием установлено, что в нежилом помещении, расположенном в г. Люботин Харьковской области, незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие, передает телеграм-канал Харьков live.

В ходе обысков, проведенных совместно с СУ ГУНП в Харьковской области и УСР ГУНП в Харьковской области, обнаружен склад боевых припасов и оружия общим весом около 3 тонн. В частности, обнаружено около 50 ручных противотанковых гранатометов, 200 выстрелов к РПГ, более 470 боевых гранат разных типов, 500 запалов к гранатам, 550 гранатометных выстрелов, 2 минометных мины, 4 противопехотные мины, 3 кг тротила и 60 тыс. патронов различного калибра.

Ранее мы писали, что марш равенства в Харькове проведут в формате автопробега.

Организаторы ХарківПрайд решили провести Марш 13 сентября в формате автопробега.

"Сейчас автоколонна-самый безопасный в условиях карантина формат проведения мирного собрания. Этот аргумент больше всего повлиял на наше решение, – сообщают организаторы события. - Пока можно присоединиться к маршу только на своей машине, или привлечь друзей и подруг с машиной. Однако мы также думаем над другими безопасными активностями для всех, у кого нет автомобиля».

Марш равенства впервые состоялся в Харькове в 2019 году. Перед этим ультраправые, в частности члены группировок «Традиция и порядок» и «Фрайкор» совершили несколько нападений на мероприятия ХарківПрайду.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

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