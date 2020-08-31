Марш равенства в Харькове проведут в формате автопробега

Организаторы ХарківПрайд решили провести Марш 13 сентября в формате автопробега.

"Сейчас автоколонна-самый безопасный в условиях карантина формат проведения мирного собрания. Этот аргумент больше всего повлиял на наше решение, – сообщают организаторы события. - Пока можно присоединиться к маршу только на своей машине, или привлечь друзей и подруг с машиной. Однако мы также думаем над другими безопасными активностями для всех, у кого нет автомобиля».

Марш равенства впервые состоялся в Харькове в 2019 году. Перед этим ультраправые, в частности члены группировок «Традиция и порядок» и «Фрайкор» совершили несколько нападений на мероприятия ХарківПрайду.

Месяц назад «Традиция и порядок» пообещала, что нынешний Марш равенства в Харькове «мирно не закончится», отмечает Zmina.

Недавно мы писали, что ученики нескольких классов харьковской гимназии два дня в неделю будут учиться дистанционно.

1 сентября в гимназии проводить будут по просьбе родителей, но только для учеников 1-х и 11-х классов. Остальные отметят начало учебы в своих классах.

У старшеклассников будет смешанная учеба.

Уроки у школьников Харьковской гимназии №116 (улица Культуры, 22) будут начитаться в разное время, чтобы избежать скопления людей на входе.

В старшей и средней школе занятия будут стартовать в одно время, однако ученикам 10-11 классов по вторникам и пятницам придется учиться дистанционно - в сервисе Zoom, - сообщили в Харьковском городском совете.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.