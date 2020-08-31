В Харькове мужчина избил беременную сожительницу и ее мать
Неадекват избил сначала свою беременную сожительницу, а затем её маму, которая приехала на место, чтобы вырвать дочь из рук насильника, передает «Криминал Нет».
Потом мужик напал на таксиста, который привёз маму, и разбил ему стёкла в авто.
Копы оперативно приехали и задержали мужчину.
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Ранее мы писали, что под Харьковом от пули пострадал 12-летний ребенок, который отдыхал с родителями на озере возле поселка Рогань
Отец мальчика услышал звук выстрела и обнаружил, что сын ранен, рассказали в отделе коммуникации областной Национальной полиции.
Трагедия произошла во время отдыха на озере 27 августа, около 12 часов утра.
Мужчина оперативно доставил своего сына в больницу. После тщательного осмотра, врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное и оперативного вмешательства не требует.
Также мы писали, что в одном из районов Одессы – на Слободке произошла перестрелка между местными жителями.
Происшествие случилось рано утром 27 августа на улице Бадаева, 60. Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах.
Свидетели инцидента утверждают, что одному мужчине и ребенку прострелили ногу после ссоры, которая разгорелась из-за громкой музыки.
В полиции также отреагировали на конфликт, отметив, что сейчас следственно-оперативная группа выясняет его обстоятельства и решает квалификацию правонарушения.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.