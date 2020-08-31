На Харьковщине с самолетов разбросают вакцину

В сентябре в Харьковской области будут проводиться мероприятия по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области, передет Depo.Харьков.

Приманки с вакциной будут разбрасывать с самолетов над лесными и полевыми угодьями области, за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов, — территорий Барвенковского, Близнюковского, Боровского, Великобурлукского, Волчанского, Двуречанского, Изюмского, Купянского, Печенежского районов, а также части Дергачевского, Чугуевского и Харьковского районов.

Специалисты отметили, что приманка безопасна для людей и животных, имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Харьковская область вошла в перечень регионов с широким распространением китайского вируса.

"То есть, это те регионы в которых в общем на всей территории области был превышен показатель заболеваемости вновь выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней. И затем на территории каждого из этих регионов были определены конкретные районы или города в которых устанавливался разный уровень опасности, будет установлен", - рассказал Степанов.

Так, в "желтую" зону с 17 августа попадут: город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевские районы Харьковской области.

В "жёлтой" зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты (кроме кризисных), в которых есть пожилые люди; запрещается работа хостелов; клубам, кафе, ресторанам запрещается работать с 24:00 до 07:00 (кроме доставки еды и готовки на вынос); запрещаются массовые мероприятия (для 20 и больше человек) внутри кафе, баров и ресторанов.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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