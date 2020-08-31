Около 500 человек на Харьковщине вышли на митинг против нескольких местных семей ромов

Инцидент произошел в селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

Дома ромов забросали камнями и яйцами, передает Суспільне.

Как рассказали в полиции, мирная акция переросла в столкновения, полиции пришлось эвакуировать ромов и привлечь для обеспечения порядка сотрудников райотдела и бойцов спецподразделений.

По факту происшествия силовики открыли уголовные производства по статьям 296 ("хулиганство") и 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности") УК Украины.

Ранее мы писали, что под Харьковом предприниматели вышли на акцию протеста.

В Чугуеве несколько десятков человек выступили за отмену обязательного внедрения регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.

Несколько десятков активистов собирались в Центральном парке Чугуева.

Предпринимателям придется потратить большие деньги для того, чтобы внедрить систему контроля. А это, в свою очередь, якобы вынудит многих вернуться «в тень».

«Тотальная фискализация мелких предпринимателей уничтожает упрощенную систему налогообложения. Не должно быть барьеров для развития предпринимательства. Мы хотим добиться, чтобы ничего не мешало людям создавать рабочие места. Какой смысл усложнять жизнь предпринимателей, которые платят суммы налогов, не зависящие от суммы выручки?» – возмутилась харьковчанка.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.