Харьковчан-нарушителей ловили на станциях метро "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции"

В этом месяце в харьковском метро на пассажиров без масок выписали 46 протоколов.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Контроль за соблюдением правил карантина провели на 20 предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров, а также четырех станциях метро — "Университет", "Госпром", "Исторический музей" и "Площадь Конституции".

"Езжу нечасто. Проверок не видела никогда. Половина вагона либо без маски,либо маска под носом. А вот о соблюдении дистанции даже говорить не стоит-глупо", "И всё-равно находятся индивиды без маски", "Бюджет же надо пополнять как-то...... а штрафы -это козырь нашего правительства", "зато козырь многих людей не считаться с другими. Носите маски, не ставьте под угрозу жизнь других людей, тогда и штрафов не будет", "те маски, которые люди носят в карманах, в кошелька, сумках и т.д. приносят больше вреда. У кого проблемы с сосудами и сознание потерять могут", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, врачи в Харькове провели уникальную операцию 5-летней девочке.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.