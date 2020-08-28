Под Харьковом от пули пострадал 12-летний ребенок, который отдыхал с родителями на озере возле поселка Рогань

Отец мальчика услышал звук выстрела и обнаружил, что сын ранен, рассказали в отделе коммуникации областной Национальной полиции.

Трагедия произошла во время отдыха на озере 27 августа, около 12 часов утра.

Мужчина оперативно доставил своего сына в больницу. После тщательного осмотра, врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное и оперативного вмешательства не требует.

Ранее мы писали, что в одном из районов Одессы – на Слободке произошла перестрелка между местными жителями.

Происшествие случилось рано утром 27 августа на улице Бадаева, 60. Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах, обнародовав фотоснимок одно из раненных соседей.

Свидетели инцидента утверждают, что одному мужчине и ребенку прострелили ногу после ссоры, которая разгорелась из-за громкой музыки.

В полиции также отреагировали на конфликт, отметив, что сейчас следственно-оперативная группа выясняет его обстоятельства и решает квалификацию правонарушения.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

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