В Харькове забил гейзер высотой в 10 метров - в результате затопило проспект
Вчера, 27 августа, в Харькове на проспекте Людвига Свободы из-под земли забил гейзер высотой 10 метров, передает телеграм-канал "Труха Харьков".
За считанные минуты часть проспекта подтопило, образовалась пробка. Через пол часа на место прибыли коммунальщики, выключили воду и начали ремонтные работы.
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Ранее мы писали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил предложение правительства продлить карантин до 1 ноября
Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне из-за резкого роста заболевших вирусом, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.
Напомним, когда появилась информация о том, что харьковское метро могут снова закрыть на карантин, жители города и области дали понять, что терпеть карантинные ограничение они не хотят.
Тогда харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди останутся без работы и в случае закрытия метро - харьковчане будут выходить на улицы и перекрывать дороги в знак протеста.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.