В Харькове и области 28 августа похолодает, также ожидается дождь

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м/с. дождь.

Днем температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. Ветер западный 5-10 м/с. дождь.

Также мы писали, что дожди пока не планируют покидать территорию Украины. Свежий прогноз погоды на сегодня, 28 августа, опубликовал Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня украинцев ожидают погодные качели.

Жителям северных областей (Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской) стоит готовиться к грозовым дождям и существенному снижению температуры: днем синоптики обещают от 21 до 24 градусов.

В остальных регионах будет сухая и теплая погода. В центральных областях днем до +25 градусов, на Востоке - немного теплее, до +26 градусов.

Могут расслабиться и жители южных регионов, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Тепло и без осадков завтра будет и в столице Украины. Днем воздух прогреется до отметки в +24 градуса, а ночью будет от +12 до +14 градусов.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, врачи в Харькове провели уникальную операцию 5-летней девочке.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.