В Харькове уже 8-день в воздухе едкий запах сероводорода

Так, в Фейсбук харьковчанин пожаловался на дым , передает Харьков live.

"8 день просыпаюсь от едкого дыма сероводорода, который производит Харьковский Коксохимический Завод. Район проспекта Гагарина, Одесская, Бавария, Холодная гора утопает в едком дыме.

Выбросы от предприятий коксохимического производства негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Основными выбросами являются диоксид серы, сероводород, оксиды азота. А тем временем, Основянский район лидер по онкологическим заболеваниям в Харькове...", рассказал харьковчанин.

#отподписчика 8 день просыпаюсь от едкого дыма сероводорода, который производит Харьковский Коксохимический Завод. Район проспекта Гагарина, Одесская, Бавария, Холодная гора утопает в едком дыме. Выбросы от предприятий коксохимического производства негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Основными выбросами являются диоксид серы, сероводород, оксиды азота. А тем временем, Основянский район лидер по онкологическим заболеваниям в Харькове... Gepostet von Харьков LIVE am Donnerstag, 27. August 2020

Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города

В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.

харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.