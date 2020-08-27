В Харькове уже 8-день в воздухе едкий запах сероводорода
Так, в Фейсбук харьковчанин пожаловался на дым , передает Харьков live.
"8 день просыпаюсь от едкого дыма сероводорода, который производит Харьковский Коксохимический Завод. Район проспекта Гагарина, Одесская, Бавария, Холодная гора утопает в едком дыме.
Выбросы от предприятий коксохимического производства негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Основными выбросами являются диоксид серы, сероводород, оксиды азота. А тем временем, Основянский район лидер по онкологическим заболеваниям в Харькове...", рассказал харьковчанин.
Жгучая экс-солистка «Серебро» порезвилась на траве и смутила всех видом без белья: "Греческая богиня"
Украинцам могут списать долги по коммуналке, озвучено главное условие: "Платежи на 12 месяцев..."
НБУ ввел в оборот новые деньги после скандала с монетами, как они выглядят: "С 26 августа..."
"Филькина доча": подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым
Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города
В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.
"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.