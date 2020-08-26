Харьковчанин поделился фото странной находки, которую оннашел у себя в огороде, копая картошку

Фото мужчина опубликовал в Facebook.

"Что это за странность я выкопал у себя на огороде? Похоже на какие-то яйца, на ощупь мягкие. Кто знает?", - написал Вадим Кущ.

Пользователи сети предположили, что это могут быть змеиные яйца, но мужчина ответил, что в этих местах никогда не видел змей.

Позже он сообщил, что раскрыл одно яйцо - это оказались яйца ящерицы. Все оставшиеся яйца житель Краснокутска закопал обратно.

"Это порча, сейчас все может быть..вы на огороде нашли", "Трюфеля", "Черепаха", - размышляют пользователи сети в комментариях.

Кроме того, мы писали, что харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города.

В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.

харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.