Сотрудники ГП «Завод «Электоротяжмаш» устроили забастовку под стенами предприятия
Люди требуют выплатить им остатки заработной платы.
"С 1 октября на заводе Электротяжмаш четырёхдневка. Сегодня прошла очередная забастовка рабочих. Остаток зарплаты так и не выплатили, но «кормят» обещаниями!, - говорится в телеграм-канале Веха.
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К слову, харьковчане жалуются на перевозчиков, которые берут в автобусы пассажиров только на сидячие места.
По словам кондуктора автобуса №1592 Яны Лорис, если количество пассажиров равно количеству сидений - водитель не останавливается и новых пассажиров не берет.
Водители маршруток рассказали, что причиной неудобств являются карантинные ограничения.
"Люди все возмущены. Но у нас же указания - и мы их придерживаемся. Все правильно. Стараемся не превышать, чтобы не было нарушений. Сегодня полиция не останавливала. Вчера остановили - проверяют количество пассажиров, маски", - рассказала Лорис.
По словам пассажиров, проблемы с транспортом есть каждый день утром и вечером, в часы пик.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.