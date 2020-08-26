Харьковчане жалуются на вонь в отдельных районах города

В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.

харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.

Ранее мы писали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль озвучил предложение правительства продлить карантин до 1 ноября.

Известно, что если Харьков окажется в красной карантинной зоне из-за резкого роста заболевших вирусом, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей.

Напомним, когда появилась информация о том, что харьковское метро могут снова закрыть на карантин, жители города и области дали понять, что терпеть карантинные ограничение они не хотят.

Тогда харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди останутся без работы и в случае закрытия метро - харьковчане будут выходить на улицы и перекрывать дороги в знак протеста.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.