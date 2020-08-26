Ситуация в Харьковской инфекционке ухудшается – реанимация полностью заполнена, а больных COVID-19 приходится лечить в других отделениях

Руководитель областного лабораторного центра Любовь Махота рассказала, что утром 25 августа в областной "инфекционке" находились 229 пациентов, из них 26 новых госпитализированных за сутки.

"Средний возраст, это 60+, составляет 33%. Семеро детей до 18 лет и 24 человека – это 18-30", – сказала Махота, сообщает "Суспільне".

Она отметила, что большинство пациентов лечатся дома.

"12 мест в реанимации занято, но 17 человек подключены к ИВЛ. В связи с тем, что в реанимации мест мало, то пациенты подключаются к ИВЛ в отделениях. Там временно оборудованы реанимационные палаты", – рассказала заместитель директора больницы Валентина Маслова.

Ранее мы писали, что в учебных заведениях "оранжевой" зоны педагоги должны будут носить защитный щиток.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – отметил Ляшко.

Учителя и ученики должны будут заходить в школы в масках, но в классах смогут их снимать. Перемещаться по школе ученики также должны будут в масках.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.