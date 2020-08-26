Пассажиропоток в харьковском метро снизился вдвое
С января по июль 2020 года харьковская подземка перевезла 65 миллионов человек.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Троллейбусами воспользовались 44,6 миллиона человек, трамваями – почти 43 миллиона. Самым востребованым транспортом стало метро, которое перевезло 65 миллионов пассажиров. Однако, это на 46,5% меньше, чем годом ранее.
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К слову, по состоянию на 26 августа в Харьковской области с начала карантина насчитывается 7984 инфицированных китайским вирусом
Об этом сообщается в аппарате СНБО Украины.
За последние сутки на Харьковщине COVID-19 подтвердили у более чем 170 человек.
Также, по информации СНБО, за последние сутки в Украине вирус обнаружили у 1670 человек, 36 - скончались.
Кроме того, мы писали, что в Харькове пассажиры маршрутки сидели на полу, чтобы спрятаться от патрульных.
Необычное зрелище зафиксировали в маршрутке Харьков - Васищево.
"Маршрутку остановила полиция и потребовала что бы все кто не сидит, а стоит вышли. Половина вышла, а половина присела на корточки и прятались каждый раз когда проезжал патруль. НИ ОДИН ПАТРУЛЬ НЕ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ МАСОК! Т.е сидеть на полу в маршрутке лучше чем надеть маску", - говорится в сообщении, которое опубликовала группа "Жить в Харькове" в Фейсбук.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.