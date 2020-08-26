По состоянию на 26 августа в Харьковской области с начала карантина насчитывается 7984 инфицированных китайским вирусом

Об этом сообщается в аппарате СНБО Украины.

За последние сутки на Харьковщине COVID-19 подтвердили у более чем 170 человек.

Также, по информации СНБО, за последние сутки в Украине вирус обнаружили у 1670 человек, 36 - скончались.

Ранее мы писали, что харьковская область не готова к ослаблению карантина

Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.

Кроме того, мы писали, что в Харькове пассажиры маршрутки сидели на полу, чтобы спрятаться от патрульных.

Необычное зрелище зафиксировали в маршрутке Харьков - Васищево.

"Маршрутку остановила полиция и потребовала что бы все кто не сидит, а стоит вышли. Половина вышла, а половина присела на корточки и прятались каждый раз когда проезжал патруль. НИ ОДИН ПАТРУЛЬ НЕ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ МАСОК! Т.е сидеть на полу в маршрутке лучше чем надеть маску", - говорится в сообщении, которое опубликовала группа "Жить в Харькове" в Фейсбук.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.